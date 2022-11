MJF | “Sono come Cena | The Rock e Hulk Hogan | sono completamente autentico”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 21 novembre 2022) Che lo si ami o lo si odi, MJF è una delle star più in auge del momento, fresco di vittoria dell’AEW World Championship ai danni di Jon Moxley nel main event di Full Gear. Prima dell’incontro, MJF ha parlato con il New York Post dell’etichetta di heel o babyface, chiarendo in che parte si collochi: “Essere qualcosa di diverso da me stesso, dall’essere pienamente, non mi interessa. Ioquello che. La gente reagisce a me nel modo in cui vuole, è una cosa da megastar. È una cosa da John, da The. Questa è roba da. Cistati momenti nella loro carriera in cui hanno attraversato il sipario e hanno ricevuto fischi fortissimi, e altri in cui hanno ricevuto ...