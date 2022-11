(Di lunedì 21 novembre 2022) L aracconta a 'Zona Bianca' la sua esperienza e i suoi contatti con: 'Io non l'ho mai conosciuta e non l'ho mai vista nemmeno in tv, ma due giorni dopo la sua ...

TGCOM

L a metafonista Cristina Corrada racconta a 'Zona Bianca' la sua esperienza e i suoi contatti con Nadia Toffa: 'Io non l'ho mai conosciuta e non l'ho mai vista nemmeno in tv, ma due giorni dopo la sua ...'altro capo della cornetta c'è Giuseppe Morello, 42 anni, di Licata, pregiudicato per reati in ... Gli investigatori hanno l'intero archivio deiinviati tramite il 'citofono'. Ci sono dei ... Messaggi dall’aldilà, la metafonista Cristina Corrada: “Comunico con Nadia Toffa" Dall'Inghilterra alla Germania, dalla Danimarca al Galles, stop al messaggio per i diritti civili sul braccio dei capitani: sulla loro testa lo spauracchio di cartellini pesanti ...Il cantautore convola a nozze sorprendendo un po' tutti. Dopo tanti anni sembrava che lui e la compagna non avessero bisogno di vestito bianco e anello al dito. E ...