Le relazioni difettose – La recidiva E forse mi piace così

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ciao Ester, come stai? Sono A. e sono ormai sette anni che ho chiuso la mia relazione “stabile” di 10 anni (ho 35 anni). Da allora faccio sempre le stesse “operazioni di accoppiamento” che consistono nel: mi capita uno che mi, lui ci prova. Mesi di chat e corteggiamento (perché vivono tutti ad almeno 200 km da casa) ci vediamo, andiamo a letto. Tutto perfetto. Poi le chat si riducono, ognuno vive la sua vita. E finisce tutto nel dimenticatoio. Un paio di mesi triste e sconsolata perché per l’ennesima volta non era il “principe azzurro” che mi immaginavo. E poi, chiuso un capitolo se ne apre un altro uguale, se non peggiore (sposati, con prole, ecc ecc). Stessa trama, stesso finale. Ma secondo te? Non è che mitutto questo e non è vero che cerco il principe azzurro? Grazie per la tua rubrica. Un abbraccio ...

Io Donna

I 30 anni di Emily Ratajkowski guarda le foto Leggi anche › Le" Come uscire dal dolore per la fine di un Amore Gli amori famosi di Pete Davidson Chiamatelo pure playboy. ...Leggi anche › Le- Lui mi vuole al 95%. La mia autostima dice di no, però... › Kate Winslet, Eva Longoria, Bebe Vio e le altre testimonial L'Oréal Paris per l'... Le relazioni difettose – Si può essere fortunati o sfortunati in amore Anche io ho lasciato in passato, da ragazza, sono una donna matura tua coetanea, ma nelle due relazioni importanti della mia vita, quelle in cui ho creduto, sono stata lasciata, abbandonata ...La fine di un Amore con il suo dolore sono il tema di questa nuova lettera a Ester Viola. I suoi consigli, come ogni settimana ...