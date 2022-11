Le parole di Mancini dopo la sconfitta con l’Austria | “Peccato chiudere con una sconfitta”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 21 novembre 2022) L’Italia di Robertonon riesce a dare una continuità di risultati e conin una triste amichevole perde per 2-0. I progressi che si erano visti nell’ultima partita non sono stati evidenziati in questo match e l’Italia chiude la serie di amichevoli nel peggior modo possibile. Ora tempo di riflettere ci sarà prima L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Italia batte la Moldavia 6-0, goleada azzurra in amichevole Convocazioni Italia, che novità! Ecco le prime volte Italia, il ct: “Meritavamo il Mondiale, sarà un mese difficile” Italia: ledila vittoria sull’Albania Mondiali in Qatar in arrivo, ma l’Italia gioca in amichevole, ecco le novità e le ...