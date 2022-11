Laura Pausini | ecco come si è presentata ai Latin Grammy 2022 | nei panni di un uomo

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 21 novembre 2022) La famosissima cantautrice italiana è stata una delle conduttrici dell’edizionedeiAwards. Masi èsul red carpet?i dettagli.è una delle cantanti italiane più apprezzate nel mondo. Nel corso della sua lunghissima carriera ha venduto oltre 70 milioni di dischi e si è aggiudicata un numero infinito di dischi di po, premi e riconoscimenti di ogni tipo. La cantautrice è uno dei volti italiani più apprezzati in ogni angolo del mondo.-Ilovetrading.it-(Fonte: Google)Masi è vestita per iAwardsl’abito scelto per il red ...