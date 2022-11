“L’Aio nell’Imbarazzo” | al Donizetti va in scena un futuro in cui regnano le donne

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 21 novembre 2022) Bergamo. Quando le luci si accendono, quando la commedia finisce tutto quel che rimane sul palco, per terra, abbandonato, è un vestito azzurro e un paio di scarpette gialle. È il segno, l’atto del denudamento di una donna in cerca di un’affermazione di sé. Quella di Gilda, la sposa di Enrico, figlio del marchese Don Giulio Antiquati. Perché anche di questo parla: dello spogliarsi delle catene che ci avviluppano, in cerca della libertà. È andato indomenica pomeriggio il terzo spettacolo delOpera 2022 in una sala che, eccetto un iniziale buffonesco “Non si capisce niente!” gridato da una voce in platea, ha amato la comicità riflessiva de. È un’opera buffa, certo, quella ideata nelle musiche e nelle parole da Gaetanoe Jacopo Ferretti ...