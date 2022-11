(Di lunedì 21 novembre 2022) Maria Therese Mukamitsindo e Liliane Murekatete sono lae ladi Aboubakar. Le cooperative di cui sono socie Karibu e Consorzio Aid sono sotto indagine a Latina dopo la denuncia del sindacato Uiltucs. Attualmente l’indagine è a modello 45. Ovvero non ha indagati né ipotesi di reato. Ma chi ha lavorato nelle coop ha confermato alcune accuse presenti nella segnalazioneprocura. Ovvero il fatto che nella residenza che doveva accogliere alcuni minorenni le condizioni di vita erano pessime e che alcuni lavoratori non hanno ricevuto lo stipendio. Il deputato di Sinistra Italiana ha risposto alle accuse annunciando querele e segnalando che non si è mai occupato delle coop. Le due signore oggi parlano in un’intervista a Repubblicavicenda. ...

Open

... che ha inviato aerei da guerra per colpire le regioni settentrionaliSiria e dell'Iraq, come confermato domenica dal ministeroturco: nel mirino, i gruppi curdi che Ankara ritiene ...Lasta valutando di chiedere una perizia psichiatrica, ma intanto le indagini proseguono: il sospetto è che qualcuno abbia coperto 'Il Biondo', ex autista del bosscamorra Michele Senese ... La difesa della moglie e della suocera di Soumahoro: «Lui non c'entra niente e non c'è nessun "business dell'accoglienza"» L'idea della Lega (la proposta di legge è firmata da una sfilza di deputati) fa discutere e mentre il dibattito si accende arriva subito la correzione: l'aiuto sarebbe anche per i matrimoni non religi ...Un nuovo bombardamento iraniano contro gruppi d'opposizione curdi nel Kurdistan iracheno, a meno di una settimana dagli ultimi attacchi, dopo il primo di fine settembre. "I Guardiani della Rivoluzione ...