Iran | Queiroz | «Gara già finita sul 3-0 Troppo dislivello con l’Inghilterra»

(Di lunedì 21 novembre 2022) II ct dell’Carlosha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta controL’analisi diin conferenza dopo Inghilterra: LA PARTITA – «Oggi la partita èsul 3-0 a fine primo tempo. Per il resto l’unico obiettivo è stato godersi lae dimostra di essere coraggiosi, giocando il nostro calcio. All’inizio è stato chiaro iltra noi e loro, così come l’esperienza. Ma o vinciamo o impariamo. Siamo stati privilegiati ad aver imparato dal, ora saremo più preparati ad affrontare il Galles. Il nostro compito come allenatori non è correggere il passato, ma dobbiamo influenzare ciò che verrà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nella colonna asiatica del tabellino di Inghilterra-Iran, finita 6-2, sono segnate sei sostituzioni. Ma non è un errore: non ci saranno né vittorie e tavolino né squadre penalizzate. È tutto regolare e consentito dal regolamento Fifa. Cambiato... Inghilterra-Iran, seconda gara dei Mondiali in Qatar... ha quindi permesso al tecnico Queiroz di effettuare una sesta sostituzione. Tutto come da pronostico. L'Inghilterra sgretola l'Iran per 6-2 al suo debutto nel mondiale e si conferma tra le favorite per la vittoria finale...