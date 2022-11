Ibrahimovic | «Raiola? Ancora oggi mi manca e mi mancherà per tutta la vita»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Zlatan, attaccante del Milan, ha parlato a “Striscia la notizia” per presentare il suo libro “Adrenalina” Zlatan, attaccante del Milan, ha parlato a “Striscia la notizia” del suo nuovo libro. PAROLE – «Il capitolo che mi piace di più? Il capitolo in cui si parla di Mino. È stato troppo importante per me.mie miperla. Per me la famiglia è tutto. È una cosa che ti protegge e una grande responsabilità: quando hai figli diventi un uomo, perché hai la responsabilità su altre vite». L'articolo proviene da Calcio News 24.