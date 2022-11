Highlights e gol Virtus Francavilla-Taranto 3-0 | Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di lunedì 21 novembre 2022) Glie le azioni salienti di3-0, match del girone C di. Decidono le reti di Solcia, Patierno su rigore ed Enyan. La squadra di casa sale a sedici punti in classifica e si lascia alle spalle il periodo di crisi di risultati. GLISportFace.

VIDEOALABA (2 - 0) Foto: LapresseIl video con glie idi Austria - Italia 2 - 0 , match valido come amichevole della nazionale del 20 novembre 2022. A Mondiali iniziati, partita tristissima per gli azzurri resa ulteriormente tale dalla ...L’Austria batte 2-0 l’Italia all’Ernst Happel Stadion di Vienna in amichevole. Gli azzurri chiudono un annus horribilis con una brutta sconfitta. La nazionale di Mancini parte molto male nel primo tem ...Match che si sblocca al 17' con Costa, raddoppio di Peralta. Da qui parte la rimonta del Cerignola, che la ribalta con le reti di Russo, Malcore e Neglia. Ecco gli highlights del match.