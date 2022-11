Calcio | Mondiali 2022 Graham Arnold | “Concentrati su noi stessi | peccato non giocare contro Benzema”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Difficile immaginare per l’Australia un esordio più difficile aididi Qatarrispetto a quello che la sorte gli ha assegnato. La formazione oceanica inizierà la sua avventura domani alle ore 20.00i Campioni in carica della Francia. Il CT, intervistato proprio dal media francese L’Équipe, si è detto però tranquillo ed attento solo alla propria squadra: “Non vediamo l’ora di iniziare. I ragazzi sono estremamente rilassati. Sanno esattamente cosa aspettarsi. Dobbiamo concentrarci su noi, assicurarci di svolgere il nostro compito e arrivare con abbastanza energia per fare una buona prestazione” L’avvicinamento dei “Socceroos” (soprannome della squadra australiana, una crasi tra soccer e kangaroos) ai ...

