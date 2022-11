Alfonso Signorini è rimasto bloccato | scatta il panico a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022)ha fatto prendere uno spavento a tutti i fan del Grande Fratello Vip. Approfittando del fatto che la scorsa settimana il reality di Canale 5 non è andato in onda di giovedì, il conduttore ha deciso di concedersi una piccola vacanza a Parigi. Nulla di strano, se non fosse cheha prenotato il volo di rientro all'ultimo momento e si è verificato un piccolo imprevisto. Il suo aereo era infatti in ritardo, come svelato proprio dal diretto interessato in una story di Instagram che ha fatto salire la preoccupazione agli spettatori del Grande Fratello Vip. “Eccoci qua, buongiorno - ha esordito - aeroporto Charles de Gaulle a Parigi. L'aereo per Roma è in ritardo. Ce la faremo a presentare il GF Vip questa sera? Vi tengo aggiornati”. Per fortuna tutto è andato per il meglio, come confermato da ...