A Bucha l’incubo della guerra non è ancora finito

(Di lunedì 21 novembre 2022) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Al centro«o» di «welcome» c’è un foro di proiettile. Una delle prime immagini che si nota all’ingressocittadina ucraina di, una ventina di chilometri a nord-ovest di Kyjiv, è anche quella che potrebbe simbolicamente riassumere gli ultimi mesi passati fra occupazione e liberazione. Tutt’altro che benvenuto, l’esercito russo ha sparato e torturato insediandosi in città. I segnibattaglia e delle violenze sonoben presenti nello spazio pubblico, fra muri scheggiati e soffitti divelti, fabbriche distrutte e finestre rotte. «Qui attorno alla mia casa c’erano schierati cinquanta carri armati», racconta Halia nei pressi del condominio dove è potuta far ritorno da poco. Ha in mano un mazzo di corniole, che ...

