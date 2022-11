Qatar 2022 | è partito il primo storico volo diretto da Israele

(Di domenica 20 novembre 2022) AGI - Ilcommerciale in assoluto da Tel Aviv a Doha è decollato dall'aeroporto Ben Gurion: il1162 è operato dalla compagnia aerea cipriota TUS Airlines. A bordo 180 tifosi di calcio pronti ad andare a godersi la partita inaugurale dei Mondiali di Calcio. Le carte di imbarco portano la scritta "Scrivere la storia" in ebraico, arabo e inglese, accanto alle bandiere di, Cipro eaffiancate. Nonostantenon si sia qualificato, sono almeno 10mila i tifosi israeliani pronti a recarsi nell'Emirato grazie alla 'finestra' aperta per la Coppa del mondo. Il, pur non avendo relazioni diplomatiche con lo Stato ebraico, ha autorizzato collegamenti senza scalo tra i due Paesi ma la difficoltà maggiore è stata quella di trovare una ...

Mondiali, focus su: l'edizione più discussa di sempre (parte seconda) Approfondimenti Calcio Il Primato Calcistico Sport Mondiali, focus su: l'edizione più discussa di sempre (parte seconda) Di ...La Coppa del Mondo si svolge in, un paese che è molto messo in discussione in termini di diritti umani. Qual è la tua opinione " Sta ad altre persone sistemare queste cose ".Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il ct albiceleste Scaloni ha parlato della sua Argentina in vista del Mondiale in Qatar ...A bordo 180 tifosi di calcio pronti ad andare a godersi la partita inaugurale dei Mondiali di Calcio. Le carte di imbarco portano la scritta "Scrivere la storia" in ebraico, arabo e inglese, accanto a ...