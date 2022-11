Più pragmatismo e meno ideologia Varvelli Ecfr e le mosse del governo

Leggi su formiche

(Di domenica 20 novembre 2022) Giorgia Meloni non ha passato ancora un mese a Palazzo Chigi eppure ha avuto già l’eccezionale opportunità di muoversi all’interno dei più importanti contesti politici internazionali. In ordine sparso, ha partecipato a un G7, ha avuto modo di rappresentare l’Italia in un contesto cruciale per il futuro come la Cop27, è stata al G20. Vertici in cui ha avuto occasione per farsi conoscere dalle controparti globali, anche attraverso incontri bilaterali la cui organizzazione normalmente impiegherebbe mesi di preparazione. Contesti usato dalla premier per costruire rapporti che finora non aveva avuto modo di avviare. “Osservando la campagna elettorale e i primi passaggi molto istituzionali da parte di Giorgia Meloni immaginavamo che fosse abile ad evitare di incappare e incaponirsi su questioni ideologiche riguardo ai dossier internazionali”, commenta Arturo, ...