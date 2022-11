Occupa il posto riservato ai disabili | denunciato automobilista Ora rischia un processo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 20 novembre 2022) Un’irregolarità che costerà cara ad unmultato,e che oraunper averto ilauto destinato ad un’anziana signora disabile. Siamo a Colleferro, in provincia di Roma, a chiedere aiuto — dopo l’ennesima irregolarità— ai Carabinieri è stata proprio la diretta interessata, ovvero una signora di 75 anni. Roma. Ruba un pass perper poter parcheggiare nelle aree riservate:(VIDEO) Le precedenti irregolarità Come anticipato, non era la prima volta che si verificava una simile irregolarità. L’anziana, infatti, e nonostante le fosse statounper parcheggiare previo un’apposita ordinanza sindacale avrebbe più volte trovato ...