L' Inter non sa più vincere | pali e occasioni | a Firenze è 0 - 0 Harakiri Milan col Como

Le giallorosse prime e le bianconere seconde (entrambi vittoriose nell'ultimo turno) guadagnano un paio di lunghezze sulla Fiorentina terza e l'quarta, chevanno oltre lo 0 - 0 nel loro big ...Carlo Ancelotti e Florentino Perez, però,hanno ancora finito e potrebbero presto affondare il colpo per un nuovo super talento. Da Bellingham a Barella: sentimenti opposti pere Juve ...Fiorentina Femminile e Inter Women non riescono a sfondare e chiudono sullo 0-0. Le nerazzurre centrano un palo e una traversa, incrocio invece per le ragazze di Panico. Fiorentina Women’s e Inter ...Nell’Inter andava già molto bene ed eravamo certi che con la sua gioventù, la sua voglia e tutto il calcio che ha dentro, per noi sarebbe stato fondamentale. Il tecnico dell’Albiceleste si è soffermat ...