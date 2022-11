Inghilterra | bonus da capogiro per Southgate in caso di vittoria del Mondiale

(Di domenica 20 novembre 2022) La Football Association ha ufficializzato i premi riservati ai giocatori della Nazionale inglese indidei Mondiali di Qatar 2022. A svelarli è il Daily Mail, che ha snocciolato nel dettaglio le cifre degli eventualiper i calciatori. Qualora l’dovesse vincere la seconda Coppa del Mondo della sua storia, ai giocatori spetterebbero 500mila sterline a testa. Per il ct Gareth, invece, è previsto unda addirittura 3 milioni di sterline. I giocatori ovviamente daranno il 100% per laurearsi campioni, ma quest’ulteriore incentivo economico non farà altro che motivarli ancora di più. SportFace.

Il Sole 24 ORE

... fatto impennare lo spread, tanto da costringere la Banca d'a un soccorso d'emergenza, ... Banche in crisi, addioIl 2022 si chiuderà come un anno orribile per la Finanza, principale ...Insi parla di maxi offerta da 20 milioni netti a stagione per convincerlo a proseguire ...di Massimiliano Allegri nonostante il contratto fino al 2025 da circa 7 milioni netti più. ... Le banche inglesi pagano l’Austerity (da loro voluta): niente bonus e licenziamenti Il nuovo governo Sunak insegue il dogma della “stabilità finanziaria”, ma rischia di strozzare ancora di più l’economia. L’anno più nero per la City: non ci sono operazioni, niente premi ...Re Carlo III ha deciso di modernizzare la monarchia e per farlo darà un premio ai dipendenti di Buckingam Palace ...