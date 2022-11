Infantino | la Fifa e quel delirio d’onnipotenza ma almeno non ci accusi d’ipocrisia

(Di domenica 20 novembre 2022) Laè un potentissimo centro di potere, non solo finanziario, e non siamo così ingenui da invocare a suoi vertici delle «anime candide» però...

... "L'unica ipocrisia che invece vedo è quella dellache difende l'indifendibile e non accenna all'unico motivo per cui i Mondiali2022 si giocano in Qatar: i soldi. Lezioni daanche no.L'infelice discorso del presidenteha un fondo di verità: alcuni governi europei sembrano essersi accorti delle violazioni dei diritti umani e delle migliaia di operai morti sul lavoro nell'indifferenza generale soltanto nelle ...La Fifa è un potentissimo centro di potere, non solo finanziario, e non siamo così ingenui da invocare a suoi vertici delle «anime candide» ...Il Mondiale parte e Infantino resta. Ieri il Sultano della Fifa si è esibito nella prima conferenza stampa inconferente della storia del calcio. «Ho sentimenti molto forti» ci ha subito commosso. «Ogg ...