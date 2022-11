Ferrari e il suo legame dorato con la 24 Ore di Le Mans

...Aveva raggiunto ilsogno dopo una vita di sacrifici ed una carriera costruita da zero ma, nella città nella quale aveva deciso di vivere è tragicamente deceduto. Si chiamava Marioed ...: Binotto smentisce le voci, ma ilfuturo resta in discussione. In casatiene banco il testa a testa con la Mercedes per il secondo posto tra i costruttori, ma soprattutto il ...La Ferrari manca da cinquant'anni nella categoria assoluta della 24 Ore di Le Mans. Il prossimo anno tornerà a correre con una nuova vettura, pronta a rinverdire i fasti del passato ...Yas Marina non è Interlagos. Abu Dhabi e San Paolo sono circuiti parecchio diversi. La pista nel Golfo è moderna. Piatta come un biliardo, visto che gira sfiorando il mare, dolce con ...