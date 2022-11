Come scoprire se la tua cartella esattoriale fa parte della rottamazione 2023

Leggi su topicnews

(Di domenica 20 novembre 2022) Sta per arrivare una possibile nuova tranche di sanatoria cartelle esattoriali anche per il prossimo anno. Scopriamo assieme quali debiti potrebbero rientrarvi In molti attendono la sanatoria delle cartelle esattorialichi attende gli sconti del Black Friday. Con l’avvento di Giorgia Meloni al governo, pare che si voglia introdurre una nuovae saldo e stralcio delle cartelle esattoriali.cartelle esattoriali-fonte webLa probabileUna benedizione in questo momento in cui c’è grande depressione dal punto di vista economico in Italia con i cittadini che faticano ad arrivare alla fine del mese. L’inflazione ha toccato livelli elevati e i prezzi non pare vogliano scendere, ma anzi, tendono a crescere. Stipendi e pensioni il cui potere d’acquisto è in discesa. Da ...