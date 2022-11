Cerimonia inaugurale Mondiali calcio 2022 | a che ora inizia | dove vederla in tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022) Ormai ci siamo: tra poche ore avranno ufficialmente inizio idiin Qatar, un’edizione accompagnata da tantissime polemiche nei più svariati ambiti e che adesso, però, lascerà parlare soltanto il campo e le 32 Nazionali partecipanti (tra cui, purtroppo, non figura l’Italia). Il matchvedrà scendere in campo il Qatar contro l’Ecuador, valido per la prima giornata del gruppo A (figurano anche Olanda e Senegal); prima però di poter assistere all’incontro, non può mancare la tradizionaledi inaugurazione dei, income si legge sul sito ufficiale della FIFA alle ore 15:40 (ore italiane) presso l’affascinante Al Bayt Stadium. Laè stata presentata come uno show dalla ...