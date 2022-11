Bimbo di 2 anni nel passeggino investito da un' auto | è grave

Ô questa la dinamica provvisoria del brutto incidente di questo pomeriggio a Gallarate (Varese), dove undi quasi dueè stato investito e sbalzato con il passeggino sull'alfalto. A ...Stava attraversando la strada con la mamma cha da quanto emerso lo stava spingendo sul passeggino. E' stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Bergamo. La donna è rimasta illesaSi rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il piccolo, di nemmeno due anni, è finito sull'asfalto ... La donna che era al volante si è subito fermata e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso in ...