Assoluti di Karate | Semeraro nel kumite e Ghinami nel kata sono i campioni italiani

(Di domenica 20 novembre 2022) Torino – Seconda giornata ieri dei Campionatidial Pala200 di Settimo Torinese ed ecco proclamati altri 5 nuovi: Alessio, Silvia, Linda Stasi, Luca Maresca e Amhed El Sharaby. Nelmaschile, si è laureato campione italiano il giovane Alessiodei Carabinieri Roma, atleta di punta della nazionale italiana U21 con cui è argento europeo e bronzo iridato 2022. La sfida finale lo ha visto contrapposto al gigante delazzurro, Mattia Busato, che si è classificato, dunque, in seconda posizione. Sfida conclusa 25.86 a 25.46. Terzo posto, invece, per Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia che hanno rispettivamente battuto Giulio ...

Fijlkam

Atleta che ha partecipato a competizioni di livello nazionale nei Campionati di. Nel 2021, nei campionati, si è classificata nella categoria donne 55 kg. Nel marzo 2022, nei ...Una strepitosa Terryaba D'Onofrio conquista sul tatami di Settimo Torinese il campionato d'Italia Assoluto nel, disciplina Kata. La ''piccola'' di casa Orsola conquista la quinta posizione. Strepitosa competizione per l' ASD CAM D'ONOFRIO che con sole due atlete è la seconda società in Italia. ... Assoluti 2022: incoronati D'Onofrio nel kata, Schicchi, Cavallaro e Luciano nel kumite Giunte alle parti le motivazioni della sentenza di colpevolezza nei confronti del 26enne che fuori dalla discoteca La Rotonda uccise un 44enne ...Dal prossimo weekend Settimo Torinese ospita i Campionati Assoluti di judo e karate. Si comincia il 18-19-20 novembre con gli assoluti di karate. Legare si svolgeranno al Pala200 di via Santa Cristina ...