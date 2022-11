Ambiente – Chiusa la COP 27 tra delusione e buoni propositi

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 novembre 2022)la COP 27 tra– E’ stata la più sofferta e la più lunga Conferenza delle parti quella di quest’anno, la COP 27, che doveva finire il 18 novembre, ma in mancanza di un accordo si èsolo oggi. L’assemblea plenaria ha approvato alla fine un documento nel quale si stabilisce che i paesi più vulnerabili dovranno essere risarciti dei danni e delle perdite causati dai cambiamenti climatici, sulla scia di quello che è stato il tema centrale della conferenza, “loss and damage”, istituendo un fondo di ristoro. In proposito un Comitato transitorio dovrà preparare un progetto da presentare alla prossima conferenza delle parti (COP 28) il prossimo anno per avviare operativamente il fondo. In linea di massima tutti d’accordo per mantenere l’obiettivo delle COP 21 e 26, ...