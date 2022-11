Zucchero festeggia 40 anni di carriera a Campovolo | ma niente Sanremo | “Non mi vogliono nemmeno in gara È il Festival degli influencer!”

(Di sabato 19 novembre 2022) Politicamente scorretto (“mi faccio pure dei dda solo”), libero, schietto e genuino. Incontrareè parlare senza filtri e con onestà ormai rari. L’occasione è stata la presentazione alla RCF Arena di Reggio Emilia () di due concerti-evento, “Diavolo in Re”, previsti per venerdì e sabato 9 e 10 giugno 2023, per i suoi 40di. La location sarà realizzata ad hoc a forma di diamante (per omaggiare una delle canzoni più belle di) con una pendenza del 5% perntire una visuale e un’acustica ottima e ci saranno settori con posti a sedere. Attese per ognuna delle due serate 35mila persone. Il boulevard della RCF Arena sarà allestito in modo che i fan possano vivere un’esperienza all’interno del “mondo di ...

Due concerti alla RCF Arena di Reggio Emilia per, cheil ritorno in città dal vivo con gli appuntamenti di 'Diavolo in R. E'. Gli eventi sono quelli in programma per il 9 e 10 giugno 2023 nella più grande arena in Europa con posti ...Due concerti alla RCF Arena di Reggio Emilia per, cheil ritorno in città dal vivo con gli appuntamenti di 'Diavolo in R. E.'. Gli eventi sono quelli in programma per il 9 e 10 giugno 2023 nella più grande arena in Europa con ...Due concerti alla RCF Arena di Reggio Emilia per Zucchero, che festeggia il ritorno in città dal vivo con gli appuntamenti di 'Diavolo in R.E.'. Gli eventi sono quelli in programma per il 9 e 10 giugn ...Nata a Melbourne da genitori emigranti ha fatto ritorno in Italia a 15 anni ma ricorda ancora bene l'inglese l sindaco Marco Scaramellini ieri ha fatto visita a Lina Donchi nel giorno del suo centesim ...