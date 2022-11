“Voglio tornare” | calciomercato Roma | si riapre la telenovela

Leggi su serieanews

(Di sabato 19 novembre 2022) Il calciatore si propone per il ritorno: ildellasi accende in largo anticipo, buone notizie per José Mourinhoa caccia di rinforzi per rilanciarsi nella seconda parte di stagione. I giallorossi pagano la flessione degli ultimi giorni. In particolare, il kappaò con la Lazio e i pareggi con Sassuolo e Torino Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.