Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri spensierato su IG col suo nuovo amore | “Dammi un bacino!”

(Di sabato 19 novembre 2022)sembra aver ritrovato il sorriso dopo i drammi vissuti nelle ultime puntate del trono over diandate in onda, quando Ida Platano, sua storica ex di cui è ancora innamorato, ha lasciato la trasmissione con il suofidanzato Alessandro Vicinanza. E lo ha fatto inaspettatamente grazie a un cagnolino che ha mostrato su Instagram e che è il suocompagno di vita.gossip,ha unamico a quattro zampe Su Instagram,ha presentato ai suoi tantissimi followers un deliziosoamico a quattro zampe, un cucciolo di cane con cui ha riso, giocando e chiosando: ...

Ester è tra queste pagine liberate, dove il non parlare di Dio diventa un bellissimo parlare die di, di giustizia, di buon uso del potere, di ricchezza e di beni. A volte la Bibbia ...E soprattutto non ha gradito che, quando si è tornati a parlare del teatrino del GF Vip 6, lui e la sua dolce metà Delia Duran sono stati sbeffeggiati mentre all'ex corteggiatrice di...S'inizia oggi il viaggio nel libro di Ester. Pagine preziose per non trasformare il mondo in gabbia e la gabbia in mondo ...L'ex volto del dating show di Uomini e Donne, Lilli Pugliese, intervistata dal magazine dedicato al programma: oggi c'è un nuovo amore accanto a lei e su Luca Salatino: "Una persona troppo diversa da ...