Oppini | «Alla Juventus dò un 5 Allegri? Non ha scusanti»

(Di sabato 19 novembre 2022) Frncesco, tifoso della, ha parlato anews24 riguardo a questa prima parte di stagione della squadra diFrncesco, tifoso della, ha parlato anews24 riguardo a questa prima parte di stagione della squadra di. Le sue dichiarazioni:– «Io continuo a dire che, che rispetto totalmente perché ha vinto tutto quel doveva tranne le due finali di Champions League, debba dare qualcosa in più dopo un anno e mezzo di progetto. Fosse partito quest’anno capirei anche le difficoltà, ma dato che siamoseconda stagione quello che è successo soprattutto in Europa è stato il punto più basso in Europa negli ultimi 15-20 anni. Non ha ...

Frncesco, tifoso della Juventus, ha parlato a Juventusnews24 riguardo a questa prima parte di stagione della squadra di Allegri Frncesco, tifoso della Juventus, ha parlato a Juventusnews24 riguardo a questa prima parte di stagione della squadra di Allegri. Le sue dichiarazioni: ALLEGRI - "Io continuo a dire che Allegri, che ...Chi l'avrebbe mai immaginato: Francodice no a Signorini per tornare a teatro con Barbara d'Urso. La notizia, blindata fino a ... quella frase su Oriana Marzoli: cosa è accaduto in veranda...Francesco Oppini ha letteralmente conquistato il pubblico qualche anno fa nella Casa del "Grande Fratello Vip" e, da allora non è ...Gli ascolti di Pomeriggio 5 sono in caduta libera ma Barbara D'Urso è una certezza. Un super vip rifiuta il GF per lei.