Iran | “da inizio proteste uccidi più di 400 manifestanti | tra cui quasi sessanta ragazzini”

(Di sabato 19 novembre 2022) Con lesempre più intense e con una repressione feroce, iuccisi indall’della repressione dellesono oltre 400. Tra questiuna sessantina sonominorenni. Il paese sconvolto dalle manifestazioni scatenate dalla morte di Mahsa Amini a metà settembre fermata perché indossava male il velo e uccisa. A quantificare le vittime del regime teocratico sono come sempre gli attivisti in difesa dei diritti umani che aggiornano quotidianamente le informazioni. Gli arresti dall’delle rivolte sarebbero oltre 16.800 persone, mentre l’agenzia Onu per l’infanzia, Unicef, si è detta profondamente preoccupata, chiedendo che si fermi il massacro. Nei giorni scorsi poi è stata decretata anche la prima ...

Questa notte in Iran vi sono state diverse proteste in ben 23 città, ma tutte sfociate in violenze che hanno causato diversi i feriti e morti. Internet è stato limitato, ma i cittadini iraniani condiv ...Studenti al grido di libertà, bandiere con il volto della Guida suprema vengono bruciate. L'Ong Hengaw: "Fuoco sui familiari in lutto di un manifestante ...