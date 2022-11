(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo l’esaustività narrativa dei romanzieri dell’Ottocento e del primo Novecento, dopo l’evento narrativo assoluto, miniera infinita di trame, eventi e sconcertanti visioni dello spirito che è stata la Seconda guerra mondiale, è difficile per un autore raccontare qualcosa di “nuovo” che non sia già stradetto. E allora, forse, un narratore davvero grande può dedicarsi solamente alla costruzione di strutture formali capaci di leggere gli eventi attraverso la loro limpida razionalità. E quello che meglio di tutti rappresenta un tale narratore è. Le sue visioni cinematografiche, nelle perfette geometrie e nei sinuosi flussi, sonocategorie kantiane dello sguardo attraverso cui filtrare il reale. E’ noto chesi sia misurato con tutti i generi. Ma i generi non sono altro che tipi di racconti ...

Il Foglio

Che, ricchissimi, vogliono spiegare agli altrisi vive da poveri. Tutti gli animali sono ... Notizia inaspettata: Rocco Siffredi eradipendente Il web questa settimana è impazzito per una ......penale qatariota criminalizza infatti vari atti sessuali consensuali tra persone dello stesso... eccoaverli di Lorenzo Longhitano Black Friday 2022, le offerte di Mediaworld, Unieuro ed ... Il sesso come unico sollievo, secondo Stanley Kubrick I primi risultati delle indagini sugli omicidi delle prostitute in zona Prati, a Roma “L’assassino ha colpito mentre faceva sesso. È andato per uccidere” La prima vittima… Leggi ...Gli ultimi due film del regista, immenso narratore, si concludono con l’evocazione (letteralmente) di una scopata come ricomposizione dell’ordine dopo la discesa agli inferi. Il reale appare come qual ...