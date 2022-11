Grande Fratello VIP 7 | salgono a 6 i concorrenti positivi al COVID | è nato un nuovo focolaio?

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 19 novembre 2022)a 6 i casi dità alnella casa del GF VIP 7. Anche Alberto De Pisis è stato contagiato e solo con il tampone odierno è risultato affetto da coronavirus. Nel frattempo continua l’isolamento per Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Vi ricordiamo che anche Pamela Prati è stata contagiata durante la permanenza nella casa, ma è stata eliminata dal gioco e sta affrontando la quarantena a casa sua. GF VIP 7, la reazione deiallatà di Alberto De Pisis “Alberto è andato a fare un tampone e non è più tor, ora ci hanno chiusi in camera per sanificare la Casa. Anche lui è andato”. Queste sono state le parole di Giaele De Dona che hanno permesso di diffondere la notizia in tutta la casa. Edoardo Tavassi ha risposto senza ...