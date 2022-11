Chiara Nasti | la suocera la difende dagli haters | “Già partita la querela”

Leggi su isaechia

(Di sabato 19 novembre 2022)e Mattia Zaccagni sono diventati finalmente genitori. Solo sei mesi fa i due avevano fatto annuncio della gravidanza, scatenando già all’epoca una catena di commenti piccati indirizzata al l’influencer. Il motivo?aveva avuto una relazione un anno prima di conoscere il suo attuale compagno. Niccolò Zaniolo il calciatore di cui si era detta innamoratissima, ma, in una manciata di mesi, era sfumato tutto nel peggiore dei modi. Gliquindi si erano già scagliati, all’epoca, contro di lei dubitando e ironizzando sul vero padre del bebè. Nemmeno con la lieta notizia di qualche giorno fa, i commenti sul web si sono placati. Al contrario, sotto il profilo die Mattia sono apparsi una sfilza di commenti offensivi che non sono proprio piaciuti alle rispettive famiglie. In ...