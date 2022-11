Blinken va in Cina per creare un confine tra dialogo e strategia

Leggi su formiche

(Di sabato 19 novembre 2022) “Anche se alcuni definiscono l’incontro tra il leader americano e quello cinese un successo, lo è stato soprattutto perché è avvenuto e non tanto per i contenuti”, commenta Philippe Le Corre, docente di Harvard attualmente visiting professor all’Institute for Research and Education on Negotiation (“Irene”) della Essex Business School di Singapore. “Il vero lavoro — spiega a Formiche.net — inizierà nei prossimi giorni, preparando il viaggio del segretario di Stato Antonyin, nel quale si lavorerà su questioni come il clima, la salute, l’alimentazione e la governance globale”. Sono gli enormi temi che riguardano l’opportunità di aprire spazi controllati di coesistenza pacifica (magari in certi casi collaborativa). Ma allo stesso tempo sono anche potenziali terreni di scontro tra due potenze di cui una non intende perdere il primato globale ...