Twitter chiude gli uffici e rischio stop al social | Elon Musk fornisce un indizio

(Di venerdì 18 novembre 2022) Davvero? Questa è la domanda imperante che molti appassionati delsi stanno ponendo in queste ore. Il quesito nasce da uno specifico fatto: proprio i vertici dihanno comunicato la chiusura deglidell’azienda, di qui a lunedì prossimo. La direttiva è decisamente anomala e lascia presagire che lopossa andare anche oltre il termine indicato, anche perché il nuovo proprietario della piattaformanon ha mancato di gettare benzina sul fuoco delle congetture. L’ultimo mese diAll’incirca le ultime 4 settimane di vita delnetwork sono state a dir poco adrenaliniche. Prima di tutto c’è stata l’acquisizione delda parte di ...

Infine, la lista sicon Motorola che utilizzerà Snapdragon 8 Gen 2 sui nuovi Moto X40 , ... i nostri consigli per gli acquisti Elon Musk è diventato il nuovo proprietario di: tutto ...la Provincia di Benevento con 4.470. Secondo quanto riportato dal sito del Rendis - ... condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook ,e Instagram . Non esitare a ...Twitter è arrivato ai suoi ultimi giorni di vita L'improvvisa chiusura, con effetto immediato, degli uffici dell'azienda fino a lunedì prossimo mette in dubbio il futuro del social. Elon Musk scherza ...(Adnkronos) – Twitter ha comunicato ai dipendenti che gli uffici dell’azienda saranno temporaneamente chiusi, con effetto immediato. E sulla piattaforma social vola l’hashtag #Riptwitter con l’ipotesi ...