(Di venerdì 18 novembre 2022) Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport e autore deldal titolo 'dei- Le verità non (sempre) raccontate (Diarkos editore)', c'è riuscito. In 270 pagine, ...

Agenzia ANSA

Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport e autore del libro dal titolo 'dei Mondiali - Le verità non (sempre) raccontate (Diarkos editore)', c'è riuscito. In 270 pagine, ...Dopo Come un campo di papaveri (2020), Guindani torna a muovere le fila di personaggi e... Tra i tantiche l'epilogo rivela, anche una clamorosa sparizione di spille destinate al Museo ... Storie e misteri di tutti i Mondiali raccolti in un libro - Calcio Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport e autore del libro dal titolo 'Storie e misteri dei Mondiali - Le verità non (sempre) raccontate (Diarkos editore)', c'è riuscito. In 270 pagine, ...Riceviamo e pubblichiamo. Sono cinque storie, cinque oggetti, cinque canzoni a incorniciare i drammi, i destini di amori lontani che daranno vita a ‘Filtri d’amore ed altri miracoli’, spettacolo scrit ...