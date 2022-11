Perché su Twitter si sta parlando di una possibile “morte” di Twitter?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Elon Musk, dopo aver licenziato migliaia di lavoratori di, ha inviato una e-mail ai dipendenti per chiedere loro di accettare ritmi di lavoro molto intensi, definiti «hardcore», oppure di licenziarsi. In molti sembrerebbero aver scelto la seconda opzione.è stata costretta a chiudere gli uffici dell’azienda fino a lunedì prossimo anche se non ha comunicato le ragioni precise per cui ha preso questa decisione. In queste ore sule principali parole, frasi chiave o hashtag di tendenza, cioè gli argomenti più trattati in un certo momento e che finiscono per questo nella lista Tendenze per te, riguardano proprioe quello che suppone stia succedendo all’interno dell’azienda. In molti hanno collegato la notizia delle ...