Non Lo Dire A Nessuno è il nuovo singolo di Gazzelle | una ballata ruvida testo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Dopo l’ascolto deldipossiamo confermare che Flavio Bruno Pardini – questo il nome di battesimo – ha un cuore che pulsa post punk e polmoni con i quali respira ed esala il cantautorato italiano dei suoi anni migliori. Siamo un po’ tutti figli di Rino Gaetano e Piero Ciampi nella nostra parte più tormentata, di De Gregori, Gaber e Venditti nella nostra parte più verace e, inevitabilmente, di De Andrè e Guccini nella nostra parte più poetica e riflessiva. Il gioco diè semplice: raccontare l’amore come solo un poeta urbano sa fare, senza troppe metafore. Perché quando si soffre le metafore non edulcorano, bensì diventano il piede che ci costringe a rimanere sott’acqua per rubarci l’ultima riserva d’ossigeno. Non Lo– questo il titolo ...

