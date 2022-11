Neanche un gelido inverno riuscirà a congelare il conflitto in Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 18 novembre 2022) Con la liberazione di Kherson ormai completa e l’alle porte, in molti hanno iniziato a interrogarsi su come la guerra russo-evolverà nel corso dei prossimi tre mesi, i più rigidi in una regione famosa proprie per le temperature estreme. La speranza diffusa è che il gelo eurasiatico porti a un rallentamento delle operazioni e che congeli (letteralmente) la guerra almeno per qualche mese, fermo restando che un cessate-il-fuoco negoziato sarebbe piuttosto deleterio per le prospettive dei difensori. La speranza, per quanto legittima, non può però travisare il cinico dato oggettivo: il calo delle temperature avrà ovviamente un effetto importante sulla condotta della guerra, ma di per sé non sarà abbastanza per fermare i combattimenti. Esistono molti esempi storici, ovviamente anche in, di forze armate che hanno ...