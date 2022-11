(Di venerdì 18 novembre 2022) Nel 2022 impennata di costi energetici per le imprese della regione.Energia elettrica +8 miliardi (+92%), Gas +2,6 miliardi (+107%) Bozzini, CNA: “Priorità assoluta superare la tempesta energetica” La crisi energetica si fa sentire in tutta Italia e a maggior ragione in. Un impatto importante che ha fatto schizzare alle stelle non soloe il costo della vita, ma anche i costi che le stesse imprese della regione hanno dovuto affrontare per riuscire a proseguire le loro attività lavorative. Sul fronte inflazione prosegue la crescita dei prezzi: a2022 lafa registrare un + 11% rispetto a2021, anche se inferiore rispetto al + 11,8% del trend nazionale. La dinamica dei prezzi è guidata dal +55,6% dei beni energetici; di ...

La Provincia di Cremona e Crema

La Regione in cui sono stati erogati più Assegni Unici è stata la, con 932.349 domande ... L' importo medio erogato per famiglia da marzo a, è pari a 233 euro , mentre guardando al ...85 del 10. In Campania, l'ASL di Salerno cerca 159 dirigenti medici in varie discipline e a tempo indeterminato , con istanze da inoltrare per il 24 di questo mese. Inincontriamo ... Lombardia, a ottobre l'inflazione vola all'11%. Nel 2022 impennata di costi energetici per le imprese Da gennaio a ottobre in Italia sono stati registrati 254 i fenomeni ... Le regioni più interessata sono Sicilia, Lombardia, Lazio, Puglia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. Tra le zone più colpite ...A ben guardare, infatti, nel bimestre settembre-ottobre ho già pagato la materia prima più del ... leader nei servizi di utilità in Lombardia. Ma mi sono forzato per andare a leggere le scritte più ...