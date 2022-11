Joao Felix Milan | dalla Spagna | la prima idea per il dopo Leao

(Di venerdì 18 novembre 2022)rilanciano l’indiscrezione: il portoghese è lain caso di addio di RafaelIn casasi sta già cercando di capire quale potrà essere il futuro di Rafaelal termine di questa stagione, ma in caso di addio i rossoneri non si faranno trovare impreparati. Come riferito da El Chiringuito, infatti, Maldini e Massara avrebbero messo nel mirino, volenteroso di lasciare l’Atletico Madrid e tentato da una possibile avventura in Italia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tutto Juve

Milan, dalla Spagna rilanciano l'indiscrezione: il portoghese è la prima idea in caso di addio di Rafael Leao In casa Milan si sta già cercando di capire quale potrà essere il futuro di ...vuole lasciare l'Atletico Madrid: al Milan per il dopo Leao, sullo sfondo la Juventus© LaPresseA 'El Chiringuito', nota trasmissione televisiva, Pedro Bravo, presidente della ... Dalla Spagna: il Milan segue Joao Felix per il dopo Leao, sullo sfondo anche la Juve Intenzionato a lasciare il prima possibile l'Atletico Madrid, Joao Felix, attaccante classe 1999 della nazionale portoghese, potrebbe sbarcare in Serie A: stando a voci provenienti dalla Spagna, e ...Joao Felix Milan, dalla Spagna rilanciano l’indiscrezione: il portoghese è la prima idea in caso di addio di Rafael Leao In casa Milan si sta già cercando di capire quale potrà essere il futuro di ...