Inter | tre club tedeschi su Gosens | i dettagli

(Di venerdì 18 novembre 2022) Robin, laterale dell’, potrebbe partire già nel prossimo mercato di gennaio. Ecco tutti iessati Robin, esterno dell’, potrebbe partire già nel prossimo mercato di gennaio. Il giocatore nerazzurro non sarebbe incedibile e se arrivassero offerte convincenti ilsarebbe pronto a vederlo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sulle tracce del tedesco ci sarebbero Bayer Leverkusen, Wolfsburg ed Eintracht Francoforte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Robin Gosens, laterale dell', potrebbe partire già nel prossimo mercato di gennaio. Ecco tutti i club interessati Robin Gosens, esterno dell', potrebbe partire già nel prossimo mercato di gennaio. Il giocatore nerazzurro non sarebbe incedibile e se arrivassero offerte convincenti il club sarebbe pronto a vederlo. Secondo quanto ...La Super Coppa Italiana, contro l', La Champions, la Coppa Italia e il Campionato. Salvo ... poichè solo prendendo in considerazione di adottare un modulo diverso, passando all'utilizzo di...Ad aprire la presentazione presentazione della relazione finale relativa al dibattito pubblico sulla proposta del nuovo stadio di Milan e Inter, è intervenuta Gaia ... C’è stato un approccio inclusivo ...Il sogno dell’attaccante dell’Inter, nel frattempo, è già finito ... Giusto, Correa doveva fare come Lukaku, fermo tre mesi a riposo”. Simone ora teme che la cessione di Correa salti: “Eh ma al ...