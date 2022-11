Inail | pronti 14 mln per la formazione | contributi fino a 140mila euro agli enti accreditati

(Di venerdì 18 novembre 2022) Anche quest’anno l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro () investe nella prevenzione e mette a disposizione quasi 14 milioni diper il finanziamento di intervformativi e aggiornamtematici destinati ai lavoratori, ai loro rappresentanti per la sicurezza a livello aziendale (Rls), territoriale (Rlst) o di sito produttivo (Rlssp) e ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (Rspp). I soggetti erogatori dellapotranno ottenere un contributo compreso da un minimo di 20mila a un massimo di. Le domande di finanziamento potranno essere presentate, singolarmente o in aggregazione, da soggetti formatori già, organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei ...

