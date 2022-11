Globalist.it

ha parlato intervenendo al convegno "La forza della Rete. L'approccio multidisciplinare come strumento per combattere gli abusi sessuali", promosso da Telefono azzurro nella Giornata ...Per i suoi avversari di, comedi Forza Italia, si tratta di un incarico per il quale non ha le competenze. Il lavoro sul campo lo dimostrerà. 18 novembre 2022 Gasparri sempre fuoriluogo: “Abusi nella Chiesa Basta con questa continua autoflagellazione…” Maurizio Gasparri riesce a difendere l’indifendibile e, dopo il report pubblicato dalla Cei sugli abusi e la pedofilia all’interno della Chiesa, l’esponente di Forza Italia esprime i suoi dubbi. «Devo ...L'ex ministro degli Esteri dovrebbe occuparsi di energia. Sarà Borrell a decidere. Interrogazione parlamentare del vicepresidente del Senato ...