F1 2022 Gp Abu Dhabi | Ricciardo | “Stiamo parlando seriamente con la Red Bull”

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Non c’è nulla di firmato, ma. Credo ciavvicinando, sono onesto, la situazione è questa. Magari Marko si è fatto prendere dall’entusiasmo, ma ne, quando avrò firmato lo saprete. Può essere presto, ovviamente sapete come vanno queste cose, ma forse presto potrò dire qualcosa, al momento ancora nulla è fatto”. Queste le dichiarazioni di Danielal termine delle seconde libere del gran premio di Abuin merito alle voci che vogliono l’australiano molto vicino al ritorno in Redcome terzo pilota per la prossima stagione. Ultima gara per il pilota in McLaren dopo una stagione deludente, passata quasi interamente alle spalle del compagno, Lando Norris. SportFace.