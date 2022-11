Contributi per ristoranti e piscine | come e quando richiederli

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Dal 22 novembre si potrà fare domanda per ricevere il contributo a fondo perduto destinato a, bar,e catering. Lo comunica l’Agenzia delle entrate, che attraverso un provvedimento detta le regole per presentare la domanda e stabilisce il calendario per l’invio, con scadenza fissata al 6 dicembre. Le imprese richiedenti devono aver registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019. Possono richiedere il contribuito le imprese che esercitanoattività prevalente una di quelle individuate dai codici Ateco 2007:, bar, gestione di, catering per eventi, organizzazione di feste e cerimonie. Hanno diritto al bonus coloro che hanno subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto a quelli ...

