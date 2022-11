Comunità Montana del Fortore | proposta per l’inclusione di Paduli e Sant’Arcangelo Trimonte

(Di venerdì 18 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiDepositata presso il Consiglio regionale della Campania, a firma dei consiglieri Giuseppe Sommese, Francesco Emilio Borrelli e Giuseppe Di Fenza, ladi Legge pernelladeldei comuni di. L’obiettivo è quello di apportare una modifica alla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12 “Nuovo Ordinamento e disciplina delleMontane” che di fatto escludeva i due comuni in quanto non rientranti in alcuni parametri di rilevazione fissati dalla stessa in relazione all’altitudine media e quella della casa comunale, senza considerare quella massima. Alla luce di un esame più approfondito del quadro normativo, è stato rilevato che sia ...

