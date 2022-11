Collina | «Puniremo duramente gli interventi pericolosi e le simulazioni»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 18 novembre 2022) Il capo degli arbitri Fifa, Pierluigi, ha parlato in conferenza stampa da Qatar illustrando le linee guida a cui si atterranno gli arbitri che dirigeranno le partite del Mondiale. “La Coppa del Mondo è il torneo più importante, ci sono i giocatori migliori e sarebbe un peccato se qualcuno di loro non fosse più in grado di giocare in Qatar per colpa di un infortunio causato da un avversario. Il nostro messaggio prioritario per gli arbitri è proteggere la salute dei calciatori e la loro sicurezza. Non vogliamo che si metta a rischio la loro incolumità e saremo molto severi. In quel caso gli allenatori dovranno aspettarsi il cartellino rosso. Ci sono tre situazioni al limite: glicon vigoria sproporzionata, la gamba tesa alta e la protezione della palla sporgendo troppo i gomiti. Saremo duri anche nel punire le ...