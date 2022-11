Caso Khashoggi Biden sceglie l’immunità strategica per bin Salman

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Infrangendo la promessa di accountability, Joegarantisce l’impunità di Mbs”, commenta su Twitter Sarah Leah Whitson, direttrice esecutiva di Dawn Mena, fondazione che promuove iniziative e ricerche sul tema dei valori democratici e i diritti umani nell’area Medio Oriente e Nord Africa. Dawn — Democracy for the arab world — è stata creata da Jamal, editorialista del Washington Post molto famoso nel mondo arabo, ucciso il 2 ottobre del 2018 all’interno del consolato saudita di Istanbul da una squadraccia dei servizi segreti inviata da Riad. Missione su cui, secondo varie ricostruzioni tra cui quelle note della Cia, sarebbe stato informato l’erede al trono Mohammed bin(Mbs), che consideravaun importante intralcio alla sua scalata verso il potere (per la contro-narrazione che raccontava ...