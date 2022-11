Campionato | Programma e arbitri della 12^ Giornata | la 14^ dei Gironi A e D

(Di venerdì 18 novembre 2022) La 12^delSerie D, la 14^ deiA e D, è indomenica 20 Novembre alle 14.30. Il turno si apre con un anticipo al sabato, sei le variazioni di orario. AnticipoSabato 19 Novembre alle 15.00 si disputa Orvietana-Seravezza (E). Variazioni d’orarioAlle 14.00 prende il via Casertana-Atletico Uri (G), alle 15.00 Fossano-Sanremese (A), Vigor Senigallia-Alma Juventus Fano (F), Barletta-Lavello (H) e Città S. Agata-Paternò (I), alle 15.30 Fasano-Brindisi (H). Cambi di campoLa partita del Girone F Cynthialbalonga-Roma City (F) si gioca allo stadio “Pio XII” di Albano Laziale (Rm), Acireale-Vibonese (I) al campo di Aci Sant’Antonio (Ct) e Real Aversa-San Luca (I) allo stadio “Papa” di Cardito (Na). A porte chiusePomezia-Palmese (G) si gioca a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza ...

